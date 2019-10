Backstage infuocato a Tiki Taka, Wanda Nara pubblica la foto hot di Giorgia Venturini

Backstage infuocato a Tiki Taka dove nei camerini del programma si è verificato un "errore hot" tra le avvenenti colleghe Wanda Nara e Giorgia Venturini. Ieri, infatti, prima di andare in onda con il programma, forse nella fretta, alla giovane moglie di Mauro Icardi, è sfuggito un dettaglio bollente sulla sua collega.

In particolare Wanda Nara ha condiviso una storia sui suoi social network, mostrando l'amica Giorgia, all'interno del suo camerino, mentre si preparava per andare in onda. Fin qui tutto normale, se non fosse che Giorgia Venturini in quel momento era in topless. La ragazza, infatti, non aveva ancora indossato l'abito di scena e stava ultimando il trucco sul décolleté. Wanda Nara prima di condividere la foto ha giustamente pensato di censurare in parte il topless dell'amica ma l'operazione non è andata a buon fine e così è finito online un topless bollente dell'ex naufraga.

La story è stata subito rimossa dai social ma le immagini avevano ormai già fatto il giro del web. I fan della Venturini ringraziano la Nara, lei sì abituata a far salire la temperatura con i suoi scatti bollenti sui social network.

