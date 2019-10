Pamela Camassa vince Amici Celebrities: "È stata una finale pazzesca"

Alla fine a vincere è stata lei, Pamela Camassa. L'attrice di cinema e tv ha avuto la meglio su Massimiliano Varrese nel testa a testa finale.

La Camassa ha vinto con il 61% dei voti, mentre Massimiliano Varrese si è aggiudicato solo il 39%.

Al terzo posto Filippo Bisciglia, fidanzato della Camassa. Chiude la classifica Ciro Ferrara. "È stata una finale pazzesca, grazie a tutti", queste le prime parole della Camassa che, subito dopo la proclamazione, si è concessa un bacio appassionato al suo fidanzato Filippo.

Cala il sipario su Amici Celebrities, le foto della finale Una delle esibizioni di Massimiliano Varrese Pamela Camassa dopo la proclamazione Una delle esibizioni di Pamela Camassa Pamela Camassa ha vinto con il 61% dei voti Massimiliano Varrese Massimiliano Varrese si è classificato secondo Filippo Bisciglia Filippo Bisciglia canta con Ron Duetto tra Ciro Ferrara e Pierluigi Pardo

La Camassa ha 35 anni ed è nata a Prato. Nel 2002 ha vinto il titolo di "Miss Mondo Italia". Nel 2005 ha conquistato il terzo posto a Miss Italia, concorso vinto quell'anno da Edelfa Chiara Masciotta.

Nel 2006 ha fatto il suo debutto in tv come valletta di Carlo Conti nel programma in prima serata I raccomandati su Raiuno.

Da lì, una lunga serie di esperienze: Ballando con le stelle, La talpa, ma anche film come Un'estate al mare (2008) di Carlo Vanzina e Cenci in Cina (2009) di Marco Limberti.

Diplomata in ragioneria, è tifosa della Fiorentina.

