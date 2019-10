Modifiche estreme del viso, Instagram elimina i filtri "chirurgia plastica"

Instagram si rinnova e dice addio ai filtri che inneggiano alla chirurgia plastica. Filtri che tendevano a modificare in maniera eccessiva i connotati del viso.

Un rischio per gli utenti che avrebbero potuto sviluppare il cosiddetto dismorfismo corporeo. Si tratta di un disagio psicologico che consiste nella perenne insoddisfazione del proprio aspetto fisico.

“La rimozione da parte di Instagram di tutti i filtri che incoraggiano la chirurgia estetica è una buona notizia - ha spiegato Daniele Spirito, chirurgo plastico di Roma -. Rifare una parte del proprio corpo presuppone una scelta ponderata e motivata e non si può rischiare di sottoporsi a un intervento chirurgico perché ci si è viste più belle in una foto o per catturare più like".

“Non è raro che molte ragazze e molti ragazzi, anche giovani, oggi richiedano ritocchi, su condizionamento dei social - ha continuato Spirito -. La percezione di sé perde aderenza con la realtà ed è facile incorrere in errori e scelte sbagliate da cui poi è difficile tornare indietro”.

© Riproduzione riservata