Tiziano Ferro: "Io ospite a Sanremo? È vero, ne stiamo parlando"

"In tanti mi state chiedendo se sarò a Sanremo. Come avete letto, ne stiamo parlando, è vero". Così Tiziano Ferro ha ammesso la sua possibile presenza al Festival del 2020, condotto da Amadeus. Il cantante ha poi aggiunto: "Ancora non ci sono certezze, se non che amo Sanremo e vorrei tornare a cantare su quel palco. Mancano ancora più di tre mesi e quando ci saranno notizie le saprete da Amadeus".

Ferro dunque mette a tacere le indiscrezioni di questi giorni. Era il 2015, quando Ferro salì sul palco dell'Ariston per riproporre un medley dei suoi più grandi successi, baciando il palco a fine esibizione.

Il 22 novembre, intanto, uscirà il suo nuovo album "Accetto miracoli" già anticipato da due singoli: "Buona cattiva sorte" e "Accetto miracoli".

Per Tiziano Ferro la prima esperienza con il Festival fu nel 1997 quando si iscrisse all'Accademia della Canzone di Sanremo con il brano "Quando ritornerai", con l'obiettivo di partecipare al successivo Festival, ma fu scartato alle prime selezioni.

