Impazza sui social il rompicapo delle 7 sorelle: in pochi indovinano

"Ci sono 7 sorelle, ogni sorella ha un fratello, quanti familiari ci sono in totale compresi mamma e papà?". Questo indovinello sta mandando letteralmente in tilt il web in queste ore.

Diverse le risposte date finora: chi 16 familiari, e chi 9 familiari. Sembra facile ma pare che l'80% degli utenti, tratti in inganno, abbia sbagliato la risposta.

La soluzione corretta è 10. Se ogni sorella ha 1 fratello, infatti, vuol dire che i figli in totale sono 8 (ossia 7 sorelle e 1 fratello). Ognuna di loro, infatti, ha un solo fratello. Aggiunti dunque la mamma e il papà, la soluzione è 10.

