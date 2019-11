Dalla depressione alla rinascita, Bossari si racconta in un libro: "Ho pensato anche al suicidio"

"Il suicidio sembrava l'unica soluzione". A parlare è Daniele Bossari che ha deciso di raccontarsi in un libro, "La faccia nascosta della luce", disponibile nelle librerie.

Dopo un periodo buio, il conduttore è "rinato" grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello e al matrimonio con Filippa Lagerback. Il conduttore dunque ha voluto mettere tutto dentro un libro, raccontandosi senza filtri.

Giudizi negativi e insicurezze sono stati per lui l'inizio di un incubo che l'ha tenuto lontano dalla tv parecchio. In passato, infatti, Bossari ha anche abusato di alcol pensando pure al suicidio.

“Tutto è iniziato con il giudizio negativo di un critico tv – ha raccontato Bossari al settimanale Chi -. Da lì in poi, sono nate in me diverse insicurezze, che mi hanno provocato diverse ferite".

E ancora: "Qualcosa dentro di me si era rotto e il suicidio per me era l'unica soluzione. Grazie al Grande Fratello però ho accettato le mie fragilità". Bossari ha anche parlato della figlia Stella: "Per venire fuori dal mio periodo difficile, ho cercato di ricordarmi delle esperienze belle della mia vita, di quelle che oggi chiamo schegge di luce, perché io avevo rotto tutto. Ho provato a rimettere insieme quelle più luminose, mia moglie Filippa e mia figlia Stella".

