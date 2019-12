È il 6 dicembre 2019, ecco cosa accadde oggi

Il 6 dicembre è il 340º giorno del calendario gregoriano (il 341º negli anni bisestili). Mancano 25 giorni alla fine dell'anno.

Ecco cosa accadde oggi.

1058 – Elezione di Papa Niccolò II

1534 – Gli spagnoli fondano Quito in Ecuador

1768 – Viene pubblicata la prima edizione dell'Encyclopædia Britannica

1790 – Il Congresso degli Stati Uniti si sposta da New York a Filadelfia

1821 – Si chiude il Processo Maroncelli Pellico

1830 – Viene fondato lo United States Naval Observatory

1877

Thomas Alva Edison inventa il fonografo

Esce il primo numero del Washington Post

1882 – Riunitesi a Manchester, le quattro federazioni calcistiche nazionali della Gran Bretagna fondano l'IFAB e istituiscono l'Home championship, la prima competizione internazionale nella storia del calcio

1884 – Viene completato il Monumento a Washington

1889 – Viene legalmente riconosciuta l'invenzione della lampadina da parte di Thomas Alva Edison

1907 – A Monongah si verifica la più grave sciagura mineraria della storia degli Stati Uniti d'America

1914 – Prima guerra mondiale: si conclude la Battaglia di Lodz

1917 – La Finlandia dichiara l'indipendenza dalla Russia

1921 – La Repubblica d'Irlanda ottiene l'autonomia dal Regno Unito con la firma del Trattato anglo-irlandese

1922 – Un anno dopo la firma del Trattato anglo-irlandese, nasce lo Stato Libero d'Irlanda

1928 – Viene fondato l'IPZS a Roma

1930 – A Batavia il poeta cileno Pablo Neruda sposa Maria Antonieta Hagenaar Vogelzang

1933 – Negli Stati Uniti d'America il giudice federale John M. Woolsey stabilisce che l'Ulisse di James Joyce non è osceno

1941

Seconda guerra mondiale: il Regno Unito dichiara guerra alla Finlandia per dare supporto all'Unione Sovietica durante la Guerra di continuazione

Seconda guerra mondiale: il giorno prima dell'attacco Giapponese a Pearl Harbor, il presidente degli Stati Uniti d'America Franklin Delano Roosevelt lancia un appello all'Imperatore Hirohito del Giappone a favore della pace

1957 – Un'esplosione sulla rampa di lancio vanifica il primo tentativo statunitense di lanciare un satellite artificiale (Progetto Vanguard)

1959 – A Napoli viene inaugurato lo "Stadio del Sole", poi diventato "San Paolo". Si giocò Napoli – Juventus, risultato finale 2 a 1.

1969 – Uccisione di un ragazzo di colore, Meredith Hunter, da parte del servizio d'ordine all'Altamont Free Concert organizzato dai Rolling Stones.

1972 – Viene lanciato l'ultimo Saturn V con uomini a bordo, trasporta l'Apollo 17 nell'ultima missione del Programma Apollo

1975 – Si svolge a Roma la prima manifestazione nazionale del Movimento Femminista

1977 – Il Sudafrica concede l'indipendenza al Bophuthatswana (non riconosciuta da nessun'altra nazione)

1978 – La Spagna approva la sua attuale costituzione con un referendum

1989 – Massacro del Politecnico di Montréal: un assassino uccide 14 donne al Politecnico dell'Università di Montréal, dicendo che odia le femministe

1990 – Un aereo militare fuori controllo vagante per i cieli di Bologna precipita sull'istituto superiore Salvemini di Casalecchio di Reno. Dodici ragazzi di sedici anni muoiono sul colpo, altri 4 restano gravemente feriti. Della strage nessuno sarà ritenuto colpevole

1992 – Ad Ayodhya, in India, estremisti di destra Indù, appartenenti al Partito Bharatiya Janata nazionalista e ad organizzazioni alleate, demoliscono la Moschea di Babri Masjid, una moschea del XVI secolo, che sostengono venne costruita sul luogo di nascita di Rāma

1994 – Il giudice simbolo di Mani Pulite, Antonio Di Pietro, si dimette da magistrato

2005

David Cameron è il nuovo leader del Partito Conservatore Britannico

La Microsoft rilascia la R2 di Windows Server 2003

2007 – A Torino un incendio nello stabilimento della ThyssenKrupp provoca la morte di 7 operai

2017 – Il presidente statunitense Donald Trump riconosce ufficialmente Gerusalemme come capitale di Israele

