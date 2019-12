Samantha Cristoforetti lascia l'Aeronautica militare

Samantha Cristoforetti, l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), lascia l'Aeronautica militare.

La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, viene confermata da fonti della stessa Forza Armata, secondo cui Astrosamantha ha concluso i 19 anni di ferma obbligatoria nell’Arma Azzurra ed è un suo diritto abbandonare l'uniforme, come del resto prima di lei hanno fatto diversi altri ufficiali che hanno deciso di proseguire la loro carriera in ambiti civili.

Per Cristoforetti - che ha informato in più occasioni dei suoi propositi il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, il generale Alberto Rosso - oggi è ufficialmente l’ultimo giorno in forza armata anche se forse già giovedì si recherà ad Istrana, sede del suo Stormo di appartenenza, il 51/o, per il saluto alla bandiera e gli altri adempimenti di ogni ufficiale che lascia il servizio attivo. In ambienti dell’Aeronautica si escludono dissapori alla base di questa scelta.

