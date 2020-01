Selfie intimo sui social, il web contro Belen e Stefano: "Pure a Capodanno?"

Inseparabili anche a Capodanno, Belen Rodriguez e Stefano De Martino tuttavia hanno iniziato l'anno all'insegna delle critiche.

A far discutere è stata una delle tante foto condivise sui social, in cui la coppia appare abbracciata in atteggiamenti intimi. Belen e Stefano non hanno mai fatto mistero della loro ritrovata serenità, dopo il periodo di separazione, manifestando spesso il loro amore anche attraverso i loro selfie.

Tuttavia, Belen e Stefano sono stati attaccati per questa nuova foto. Infatti un utente ha duramente commentato: "Nemmeno a Capodanno riuscite a vivere la vostra intimità lontano dai social?". "Vedo che neanche tu, guardone”, ha risposto secca la showgirl argentina.

