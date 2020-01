Superenalotto, uscito il 6: vinti oltre 67 milioni ad Arcola, in provincia di La Spezia

Una vincita con il 6 è stata realizzata nel Superenalotto di stasera. Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto: 16-21-33-50-57-89. Numero jolly: 52. Numero Superstar: 26.

Centrato un "6" ad Arcola, in provincia di La Spezia, presso il punto vendita Tabaccheria Il Quadrifoglio situato in Strada Provinciale 288. Il fortunato vincitore con una schedina 2 pannelli porta a casa la bella cifra di 67.218.272,10 euro. Non è stato realizzato nessun "5+1". Il jackpot per il "6" riparte da 14.500.000,00 euro. Il sei è stato centrato con una schedina da soli 2 euro.

«Con quella di stasera - spiega la Sisal - sono 123 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il 6 mancava dal 17 settembre 2019 quando è stato vinto a Montechiarugolo (PR) un Jackpot da 66,4 milioni di euro, il 14esimo montepremi più alto dei Jackpot SuperEnalotto assegnati. Il 13 agosto 2019, invece, è stato vinto a Lodi il Jackpot record di 209 milioni di euro, la vincita più alta nella storia del SuperEnalotto di Sisal». Il montepremi per l’estrazione di giovedì 30 gennaio è di 14,5 milioni di euro.

