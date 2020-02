Oggi è il 02.02.2020, data palindroma nel mondo: non accadeva da quasi mille anni

Oggi 2 febbraio 2020 è il giorno della Candelora ma soprattutto è un'occasione speciale perché si tratta di una data palindroma: in tutto il mondo i numeri che indicano il giorno si potranno leggere in modo uguale sia da sinistra verso destra che da destra verso sinistra. Era da quasi mille anni che non succedeva a livello globale (per l'usanza anglosassone il mese precede il giorno nella lettura delle date), esattamente dall'11 novembre 1111.

In questo secolo sono state già diverse le date palindrome in Italia (come il 10 febbraio 2001, il 20 febbraio 2002, il primo febbraio 2010, e ancora il 21 febbraio 2012) e accadrà altre 23 volte. Saranno 31, invece, nel prossimo secolo dal 10.12.2101 al 29.12.2192. Per secoli e secoli non accadrà e bisognerà poi attendere il nuovo millennio e precisamente il 10.03.3001.

In questa data cade una delle feste centrali del calendario religioso per i cristiani: la Candelora, “festa della luce” in onore a Gesù Cristo “luce del mondo”, giorno in cui per secoli è stata consuetudine benedire delle candele. Il calendario religioso festeggia il 2 febbraio di ogni anno la presentazione al Tempio di Gesù, cioè la sua prima “uscita pubblica ufficiale”, che ancora oggi è obbligatoria per tutti i primogeniti maschi degli ebrei.

© Riproduzione riservata