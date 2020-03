Torna l'ora legale, il 29 marzo scatta il cambio: quando spostare le lancette

Domenica 29 marzo si sarà il passaggio dall'ora solare a quella legale. Le lancette degli orologi si dovranno spostare in avanti, dalle 2 alle 3. In quel giorno, quindi, dormiremo un'ora in meno, ma le giornate avranno un inizio più lungo.

L'Italia, lo scorso anno, ha rifiutato l'ipotesi di abolire il cambio tra ora solare e legale e ha inviato una richiesta formale a Bruxelles per mantenere la situazione senza alcuna variazione. L'Unione europea, a partire dal 2021, ha abolito infatti l'obbligo di spostare le lancette. I Paesi, quindi, potranno scegliere il proprio fuso orario in autonomia.

