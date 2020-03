Facebook cambia look e si aggiorna: dark mode e icone più grandi

Nuovo look, nuova home page per il "re" dei social network: Facebook. L'aggiornamento della prima pagina mostra una serie di aggiornamenti e la versione desktop è stata uniformata a quella mobile.

Gli internauti avranno notato che da pochi minuti le icone sono più grandi, diverse dalla precedente versione del social. La modalità scura rende la piattaforma decisamente più fluida e moderna.

In home page le icone contrassegnate come "Home", "Amici, "Watch", "Marketplace e dei "Gruppi" sono posizionate in alto, centrali e più visibili rispetto alla schermata precedente. Le "stories" sono ancora in alto ma con un risalto maggiore e più ampio. Si può con un clic passare dalla versione dark a quella iniziale, così come avviene con Instagram e Twitter.

Nelle prossime ore la versione "black" del social sarà disponibile a tutti e per controllare lo stato di disponibilità del servizio si può fare una semplice prova cliccando dal menù a tendina la voce "Passa al nuovo Facebook". Niente paura per gli utenti: se non ci si dovesse trovare a proprio agio con il layout, si può sempre tornare indietro. Come? Basterà cliccare sul menù a tendina presente a destra alla voce "Passa alla versione classica".

