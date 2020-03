Coronavirus, Vasco Rossi legge in balcone: "Un libro è una consolazione"

A casa secondo le direttive del governo contro l'emergenza Coronavirus, Vasco Rossi ha deciso di dedicarsi ai libri, leggendo in balcone così come mostra una sua foto condivisa sul suo profilo Instagram.

"Un libro è una consolazione - scrive - il 'piacere' è diverso, è un po' più forte. Con un libro ci vuole anche pazienza bisogna rallentare, entrarci dentro, sforzarsi un po' ci si deve concentrare. Non è come andare a ballare però può darti veramente delle grandi soddisfazioni. Ci si rilassa, ci si arricchisce si ricomincia a ragionare conosci un sacco di cose, capisci; ti senti più sicuro. E sembra di stare in compagnia di qualcuno, di un'altra persona, un'altra mente che di solito è anche stupefacente. Fuori dal comune. E alla fine ti accorgi di sentirti più sicuro. Di affrontare il mondo con un altro sguardo, un'altra consapevolezza".

