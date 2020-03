Andrà tutto bene: stasera "Scirocco" torna in onda su Rtp

Noi non ci fermiamo. Nemmeno quando l'uragano soffia fortissimo. Apparteniamo alla schiera dei lavoratori che vanno avanti anche in mezzo alle tempesta. In prima linea ci medici e gli infermieri, quelli veri. Ma subito dopo ci sono quelli che non possono astenersi dal lavoro, i camionisti, i giornalisti, gli edicolanti, coloro che trasportano i giornali che danno la possibilità ai nostri anziani che non sono su Facebook di informarsi, gli impiegati dei supermercati, le forze dell'ordine. Scirocco torna ad occuparsi questa sera di emergenza Coronavirus.

"Andra tutto bene? Attorno a questo titolo si svilupperanno una serie di confronti. Parleremo di un sistema sanitario che a Messina mostra il fiato corto: dai presìdi sanitari che mancano, alla polemiche sulla mail mai lette, alle gite sulla neve, al rimpallo di competenze. I medici di base sono allo stremo e lanciano durissime critiche. Parleremo di alcune categorie (come i camionisti), che, nonostante tutto e nonostante siano esposte ad un rischio enorme, continuano a lavorare.

In studio i medici giornalisti Giuseppe Ruggeri e Lorenzo Mondello. Via Skype interverranno il capo della struttura tecnica dell'assessorato alla Salute Ferdinando Croce, il presidente dell'Ordine dei Medici Giacomo Caudo, l'economista Michele Limosani, il rappresentante degli albergatori delle isole minori Christian Del Christian Del Bono, l'attore Ninni Bruschetta, il penalista Giovanni Villari. Andrà tutto bene?, Scirocco ore 20,30, canali 17-646 e 517 del digitale e in streamig su Rtp-Gazzetta del Sud.

