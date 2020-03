Coronavirus, Kekko dei Modà: "In questa situazione, soldi e fama non fanno la differenza"

Dopo gli appelli dei vip a rimanere in casa, Kekko Silvestre ha voluto invece lanciare un messaggio un po' diverso sul Coronavirus. Il frontman dei Modà ha infatti sottolineato come questa situazione stia mettendo allo stesso livello tutti. "I soldi, la fama finalmente non fanno la differenza. Oggi si riparte dalla coscienza di ognuno di noi. Finalmente capiremo chi ama davvero questo Paese".

Kekko ha poiu continuato: "Capiremo chi ama se stesso e il prossimo. Non c’è spazio per l’odio, per le invidie, per le rivalità. Abbiamo la possibilità di metterci in fila, armati di pazienza e di fede, per uscire da questo periodo così assurdo e destabilizzante".

E ancora: "Per quanto riguarda medici e infermieri, è vero sono loro i nostri eroi. Ma ce ne stiamo accorgendo solo ora? Di una cosa sono sicuro: non ci lascerebbero mai morire. Se a volte penso che mi sto annoiando chiuso tra le mura di casa, mi basta pensare a quanto stanno rischiando loro per capire che io in confronto sono in vacanza".

Kekko ha anche raccontato di come stia rivalutando le piccole cose: "Sto mettendo a fuoco molte cose che prima ritenevo scontate. Andare a mangiare una pizza. Fare una passeggiata o incontrarmi con gli amici. Sarà diverso da ora in poi. Non sarà più consuetudine. Non sarà più abitudine. Vorrei che fossero sempre piccoli regali".

