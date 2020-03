Torna l'ora legale, il 29 marzo scatta il cambio: quando spostare le lancette

Domenica 29 marzo si sarà il passaggio dall'ora solare a quella legale. Le lancette degli orologi si dovranno spostare in avanti, dalle 2 alle 3. In quel giorno, quindi, dormiremo un'ora in meno, ma le giornate avranno un inizio più lungo.

L'Italia, lo scorso anno, ha rifiutato l'ipotesi di abolire il cambio tra ora solare e legale e ha inviato una richiesta formale a Bruxelles per mantenere la situazione senza alcuna variazione. L'Unione europea, a partire dal 2021, ha abolito infatti l'obbligo di spostare le lancette. I Paesi, quindi, potranno scegliere il proprio fuso orario in autonomia. L'ora legale, che terminerà l’ultima domenica di ottobre, cioè il 25 ottobre.

Per tutti coloro costretti in casa dalle norme restrittive per arginare il coronavirus non sembra che ci saranno maggiori disagi. Complice una primavere che ancora non è del tutto decollata e che non ci costringe a

tenere a freno la voglia di passeggiate, avere una ora in più di luce ma doverla trascorrere dentro a quattro mura non sembra poter creare grandi problemi agli italiani.

«Entrerà l’ora legale, con una modifica che può portare in alcuni la necessità di una fase di adattamento, ma i ritmi più calmi imposti dalla vita spesa in casa per l’emergenza legata al nuovo coronavirus, potrebbero giocare a favore, rendendo il cambiamento meno impattante». A spiegarlo è Enrico Zanalda, presidente della Società italiana di psichiatria (Sip).

