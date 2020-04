Italiani in quarantena, dai fiori agli ortaggi: è boom dell'orto in balcone

È boom dell’orto in balcone per la produzione casalinga di pomodori, zucchine e lattughe, oltre agli immancabili basilico, rosmarino e salvia. È quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti, che registra un’impennata degli acquisti non solo di piante e fiori, ma anche di semi e fertilizzanti in supermercati e vivai che in molti casi si sono organizzati anche per la vendita a domicilio. Un hobby che, secondo Coldiretti/Ixè soddisfa il sogno di 6 italiani su 10 (62%), sopratutto dopo un mese di chiusura forzata tra le mura domestiche.

Via libera agli orti casalinghi, ma non ancora a quelli pubblici e privati non vicini all’abitazione. Questo in quasi tutte le Regioni, ad eccezione di Liguria, Toscana, Lazio, Basilicata e Sardegna insieme alle province di Sondrio in Lombardia e Trento. In queste zone, infatti, spiega la Coldiretti, è stata riaperta la cura degli spazi coltivati e dei piccoli vigneti e oliveti gestiti da privati per economie familiari. Ma non bisogna avere per forza un terreno, a volta basta anche un semplice davanzale per togliersi la soddisfazione di un pesto casalingo o di patate arrosto con il proprio rosmarino.

Molte le novità offerte sul mercato per preparare l’orto domestico e non c'è che da scegliere tra cetrioli, melanzane e peperoncini piccanti dalle mille forme. Si tratta in alcuni casi di varietà nane ottenute naturalmente attraverso incroci, fa sapere la Coldiretti, in altri sono prodotti dell’orto che si adattano a crescere anche in spazi ridotti come i vasi, oppure in supporti che si sviluppano in verticale.

Le piantine più richieste sono quelle di insalata, semplici da coltivare e rapide a crescere, garantendo il raccolto dopo appena 40 giorni con un costo di soli pochi centesimi di euro. Molto gettonate anche le piantine mignon di pomodoro, che variano dai 18 ai 25 centesimi di euro in contenitore, ai 2,50 euro per quelle in vaso con supporto.

© Riproduzione riservata