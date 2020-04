Coronavirus, la palermitana Eleonora Abbagnato: "Ballerini fermi, aiuti alle scuole di danza"

In collegamento da Ibiza con Domenica in, intervistati da Mara Venier, la ballerina palermitana Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti hanno raccontato la loro quarantena.

Eleonora e Federico stanno vivendo questo periodo di isolamento insieme alle figlie Julia e Gabriel. Con loro anche le figlie di Balzaretti, avute dall'ex compagna Jessica Gasparin, Lucrezia e Ginevra Vittoria. La Abbagnato ha sposato l'ex calciatore, oggi dirigente sportivo, il 13 giugno 2011 nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo.

In tv dunque ieri la Abbagnato ha voluto lanciare un appello per tutti i ballerini in questo momento fermi: "Voglio essere positiva - ha detto - ma la situazione della danza è drammatica. Il mio pensiero è anche per le scuole di danza di tutta Italia, stanno soffrendo molto, serve aiuto".

Eleonora Abbagnato a Roma è direttrice Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera.

