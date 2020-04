Jovanotti: "Io a Sanremo 2021? Non lo so, vedremo..."

"Siamo ad aprile e già pensate a chiedermi se sarò al prossimo Festival di Sanremo? Non lo so, vediamo...".

Jovanotti non chiude alla possibilità, per il 2021, di essere all'Ariston, per affiancare un possibile bis di Amadeus e Fiorello. Quest'anno la sua assenza, dopo l'annuncio dello stesso Fiorello, si è fatta sentire. "In realtà non è stata un'assenza, ma una presenza mai prevista. Ne parlammo durante una diretta Instagram la scorsa estate, ma era una battuta. Non avevo un progetto artistico da portare a Sanremo", spiega Jova, durante la conferenza stampa via Zoom del suo nuovo progetto su RaiPlay Non voglio cambiare pianeta, disponibile dal 24 aprile, racconto del suo viaggio in bici in Sudamerica, realizzato proprio nei giorni del festival.

