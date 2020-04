Commuove il web il video di due cani che si rivedono dopo un mese, per via del lockdown, manifestando una gioia incontenibile. Loro sono Samantha e Baldur, e vivono a Hamilton in Canada.

Si sono risconosciuti da lontano iniziando a correre l'uno verso l'altro. Il video dell'incontro è stato condiviso su TikTok Stafani Maryn.

