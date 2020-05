Arisa cambia look: "Da ora in poi con una parrucca... come Naomi Campbell"

Un radicale cambio di look per Arisa. La cantante infatti ha deciso che da ora in poi indosserà una parrucca.

"Guai a chi fiata, la indossa anche Naomi Campbell", ha detto senza mezzi termini ai suoi fan. Da tempo la cantante porta i capelli rasati a zero per colpa di tricotillomania, ossia un disturbo che porta sotto stress a staccarsi i capelli. “Ecco perché non mi faccio mai crescere i capelli, quando ce li ho, me li stacco”, aveva infatti spiegato.

Stavolta però ha voluto presentarsi con un'immagine diversa, ricorrendo ad una folta chioma. “Da oggi indosserò questa parrucca - ha dunque spiegato su Instagram - fino a quando non cresceranno i miei capelli. Guai a chi fiata, nella cultura afroamericana quasi tutte le donne indossano parrucche. Anche Naomi Campbell, quindi posso farlo anch’io”.

