Mattarella nomina 25 Cavalieri del Lavoro, c'è anche il siciliano Nicola Fiasconaro

C'è anche il pasticcere siciliano Nicola Fiasconaro tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati ieri dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le nomine sono avvenute su proposta del ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, di concerto con la ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova.

Fiasconaro, che è l'unico siciliano al quale è stato conferito quest'anno il titolo, con i fratelli Martino e Fausto gestisce l'azienda dolciaria fondata nel 1953 dal padre Mario a Castelbuono, nel cuore delle Madonie.

"Sono onorato di questo riconoscimento - ha commentato Nicola Fiasconaro - che voglio condividere con i miei fratelli Fausto e Martino e con mio padre Mario, che è stato l'anima della nostra azienda, oltre che con i nostri dipendenti che ci hanno consentito di raggiungere negli ultimi vent'anni traguardi impensabili per una piccola realtà del Sud come la nostra".

Oggi l'azienda, giunta alla terza generazione è un'eccellenza del made in Italy, con un fatturato di oltre 18 milioni di euro e una crescita del 20% su tutti i principali mercati: Italia, Canada, Francia, Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda e con un orizzonte strategico rivolto al mercato asiatico.

Fiasconaro è totalmente made in Sicily e anche il suo indotto segue la territorialità. Il panettone e la colomba Fiasconaro rappresentano il core-business dell'azienda, che è riuscita fare di un dolce tipicamente lombardo come il panettone un simbolo della produzione alimentare siciliana, e cresce sempre di più l'incidenza della linea di prodotti continuativi: torroncini, cubaite, creme da spalmare, mieli, marmellate, confetture e spumanti aromatici.

I prodotti artigianali Fiasconaro sono stati donati a tre Pomtefici, compreso Papa Francesco, a numerosi capi di stato, l'ultimo in ordine di tempo il cinese Xi Jinping, e sono stati scelti dalla Nasa per essere consumati dagli astronauti di una missione spaziale Shuttle Discovery. Ultimamente l'azienda ha donato i propri prodotti anche a medici e infermieri di ospedali del Nord Italia in prima linea nella lotta alla pandemia.

Ecco l’elenco degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:

Maria Allegrini - Agricoltura/vitivinicolo - Veneto

Antonio Campanile - Industria/chimica - Umbria

Giuseppe Castagna - Credito - Lombardia

Lorenzo Coppini - Industria/trasduttori elettroacustici- Toscana

Anna Maria Grazia Doglione - Industria/siderurgica - Piemonte

Ferruccio Ferragamo - Alta moda - Toscana

Nicola Fiasconaro - Artigianato/prodotti dolciari - Sicilia

Mario Frandino - Industria/alimentare - Piemonte

Maria Laura Garofalo - Sanità privata - Lazio

Alessandro Gilardi - Industria/edile - Piemonte

Guido Roberto Grassi Damiani - Gioielleria di alta gamma - Estero

Giuseppe Maiello - Commercio/articoli di profumeria - Campania

Enrico Marchi - Attività aeroportuali - Veneto

Luciano Martini - Industria /alimentare - Emilia-Romagna

Paolo Merloni - Industria/elettrodomestici - Marche

Marco Nocivelli - Industria/impianti per refrigerazione - Lombardia

Guido Ottolenghi - Logistica portuale - Emilia-Romagna

Gian Battista Parati - Industria/ alta specializzazione - Lombardia

Umberto Pesce - Industria/ metalmeccanica - Basilicata

Federico Pittini - Industria/siderurgica - Friuli Venezia Giulia

Giovanni Ravazzotti - Industria/ceramica - Estero

Giorgia Serrati - Commercio conserve ittiche - Liguria

Silvia Stein - Maglieria di alta gamma - Veneto

Maurizio Stirpe - Industria/componentistica - Lazio

Guido Valentini - Industria/metalmeccanica - Lombardia.

