Tiziano Ferro realizza un sogno e canta con Jovanotti: arriva il singolo "Balla per me"

Uscirà domani il nuovo singolo di Tiziano Ferro, cantato in duetto con Jovanotti. S'intitola "Balla per me", e promette di diventare un vero e proprio tormentone di questa estate 2020.

Si realizza dunque un sogno per il cantante di Latina, che ascoltava Jovanotti fin da bambino. Fu proprio di Lorenzo Cherubini il primo disco comprato da Tiziano Ferro. "Era il 1987 quando lo comprai - spiega il cantante -. Non sapevo nemmeno che si chiamasse Lorenzo ma il mio sogno era quello di cantare con lui. Ora è successo e il risultato è una delle canzoni più di cuore dell’album".

"Balla per me - continua Ferro - è una una canzone piena di vita, alla quale tengo moltissimo, e non smetterò mai di ringraziare Lorenzo per questo enorme regalo".

