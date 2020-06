Boatos sulla Cuccarini fuori da La vita in diretta, "colpita per le mie idee politiche"

Giorni convulsi in casa Rai per la mancata conferma di Lorella Cuccarini alla conduzione de "La vita in diretta".

In vista della prossima stagione televisiva, infatti, il programma è stato affidato nuovamente ad Alberto Matano, che finora ha diviso il palco appunto con la Cuccarini.

L'ex ballerina invece sembra non comparire più fra i conduttori della trasmissione pomeridiana nonostante gli ottimi ascolti registrati.

Nonostante i suoi 35 anni di carriera, secondo alcune indiscrezioni, la Cuccarini sarebbe stata "fatta fuori" per le sue idee politiche.

Secondo quanto dichiarato da Dagospia, la conduttrice sarebbe stata esclusa dal programma per "volontà di un esponente politico della attuale maggioranza", così come si legge in un post sui social.

Anche Marco Zonetti del sito NotizieNazionali ha avanzato alcune ipotesi sull'esclusione della Cuccarini, parlando di "pressioni del Movimento 5 Stelle, in particolare del ministro grillino per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora".

Web in subbuglio comunque per questa decisione che lascia perplessa gran parte del pubblico. "Trovo imbarazzante - scrive infatti un utente su Twitter - che la politica si occupi di chi può stare in tv e chi no".

