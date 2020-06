Diletta Leotta dopo il furto in casa: "L'unico momento in cui i paparazzi non c'erano"

Diletta Leotta si sfoga sui social dopo il furto nella sua casa milanese. Durante una cena insieme al fidanzato Daniele Scardina in un ristorante di Milano, i ladri hanno fatto irruzione nell'appartamento della giornalista catanese portando via - secondo alcune prima stime - gioielli, orologi e contanti per un valore di 150 mila euro.

Il tutto custodito in una cassaforte. Il colpo è stato messo a segno nonostante la Leotta abiti al nono piano. Tuttavia, oggi la giornalista ha voluto affidare ad una storia su Instagram un suo personale sfogo su quanto accaduto.

E l'ha fatto prendendo di mira la stampa: "Tempismo e fantasia - ha scritto la Leotta -. I settimanali sanno cose che io non so, nuovi amori, dolci attese e somme assurde rubate in casa. Peccato che l'unica cosa vera sia stato il furto nell'unico momento in cui, sotto casa mia, voi amici paparazzi non c'eravate. I ladri dovevate immortalare. Ci saremmo divertiti tutti di più".

