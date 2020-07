Belen, nuova fiamma dopo De Martino ma i fan non approvano: le critiche sul web

Ecco servito "lo scoop dell'estate": il bacio fra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi.

Il giovane imprenditore napoletano avrebbe fatto breccia nel cuore della showgirl argentina a poche settimane dalla separazione dal marito Stefano De Martino. Una seconda e più profonda crisi quella dei due coniugi che stavolta sembrano non voler tornare sui loro passi.

Top secret il motivo della rottura. Dalle poche notizie emerse, la Rodriguez è rimasta a Milano col figlio Santiago, spostandosi in queste settimane in varie località estive, mentre De Martino ha fatto ritorno a Napoli, sua città d'origine, anche perchè impegnato con la conduzione di Made in Sud.

Ad immortale la nuova coppia Rodriguez-Antinolfi c'ha pensato il settimanale Chi. La coppia è stata paparazzata a Capri. I due erano già stati avvistati a Milano nelle settimane scorse insieme al loro amico in comune, Mattia Ferrari.

La scelta di iniziare una nuova relazione a poche settimane dalla rottura col marito non è per niente piaciuta a diversi fan sul web: “Si dovrebbe solo vergognare", ha scritto un utente.

“Ma lei faceva la Santa addolorata su Instagram, per l’amore finito con Stefano”, un altro ha aggiunto. E ancora: “Appena 15 giorni fa ha detto che non va col primo che passa, e che amava solo il figlio. Che falsa”.

