Nozze segrete per Lino Guanciale, l'attore ha sposato la compagna Antonella Liuzzi

Fiori d'arancio per Lino Guanciale. L'attore ha sposato in gran segreto la compagna Antonella Liuzzi. Il protagonista de L'Allieva e di Non dirlo al mio capo ha pronunciato il fatidico "sì" lo scorso 18 luglio a Palazzo del Campidoglio, sede del Municipio a Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lino Guanciale (@lino_guanciale_official) in data: 19 Lug 2020 alle ore 2:08 PDT

Una cerimonia intima, con pochi parenti e amici e solo un paio di scatti. Uno di questo pubblicato proprio dall'attore sul suo profilo Instagram. I due hanno ufficializzato la loro relazione appena un anno e mezzo fa ed ora le nozze segrete dopo il lockdown.

Antonella Liuzzi è una docente all'università Bocconi a Milano. Ma è anche socia e presidente del Cda di “Greenblu s.r.l.”, società che si occupa di gestione di strutture alberghiere.

