Francesca Pascale e Paola Turci in vacanza insieme: il bacio in barca fa impazzire il web

Il loro bacio è stato immortalato dal settimanale Oggi. Francesca Pascale e Paola Turci stanno trascorrendo una vacanza insieme in barca, e sembra non essere più un mistero la loro relazione.

Un'amicizia davvero particolare quella fra le due, in vacanza in Cilento su uno yacth da 25 metri da 60 mila euro a settimana di noleggio.

Le voci di un possibile flirt fra le due sono state finalmente confermate da queste foto apparse sul settimanale di attualità e gossip.

Nata il 15 luglio 1985 a Napoli, Francesca Pascale è nota per una sua relazione passata con Silvio Berlusconi. Il loro primo incontro risale all’ottobre del 2006. La ragazza si è innamorata di Berlusconi quando lui è ancora sposato con Veronica Lario.

Berlusconi, in un primo momento, non si è mostrato molto convinto di questa relazione con la Pascale per via dei troppi anni di differenza. La loro relazione, tuttavia, ha poi preso il via nel 2011, terminando nel 2020.

Paola Turci invece, negli anni 90, è stata legata al tennista Paolo Canè. Il 2 luglio 2010 Paola Turci ha sposato Andrea Amato, giornalista di R101. Il matrimonio fu celebrato ad Haiti, nella cappella dell'Ospedale St. Damien. I due si sono poi separati nel 2012.

© Riproduzione riservata