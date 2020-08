I Corona festeggiano i 18 anni di Carlos, il web s'interroga: chi è il neonato in braccio alla Moric?

Il figlio Carlos Maria compie 18 anni ed ecco che Fabrizio Corona e Nina Moric si ritrovano per l'occasione.

Invitati a Torino diversi amici e parenti. Sui social però è apparsa una foto che ha celebrato l'evento ma che ha lasciato qualche dubbio agli internauti. Nello scatto infatti Fabrizio Corona e il figlio Carlos Maria appaiono insieme a Nina Moric che tra le braccia tiene un neonato.

Il web dunque si è letteralmente scatenato per cercare di scoprire l'identità del neonato. In realtà il bambino altro non è che Hector, il figlio del personal trainer di Corona, Nathan.

