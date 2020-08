Presto papà, Stash al settimo cielo bacia il pancione della compagna: "Le femmine mie"

Continua la particolare estate di Stash, leader dei The Kolors, in attesa della sua primogenita.

Il cantante diverse volte sui social ha condiviso scatti e video che raccontano la gravidanza della sua compagna, Giulia Belmonte. L'ultimo selfie condiviso su Instagram vede Stash intento a baciare il pancione della bella Giulia. Un scatto accompagnato da una dolce dedica: "Le femmine mie''.

La coppia in questi giorni si trova in vacanza in barca a Positano.

