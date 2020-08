Raoul Bova compie gli anni, il post su Instagram: "Quando sei felice non li conti più"

Compie 49 anni Raoul Bova e, attraverso un post su Instagram, racconta una piccola conversazione con una delle sue figlie.

Alla domanda "ma quanti anni hai papà?" ecco che l'attore ha risposto: "Cosa importa? Quando sei felice e guardi il mondo con gli occhi dell’amore, non li conti più".

Un compleanno che quest'anno Bova ha festeggiato lontano dalla sua dolce metà, Rocio Munoz Morales, per via di alcuni impegni lavorativi. L’attrice infatti è impegnata in un tour a teatro con lo spettacolo “Parlami d’amore Mariù”, con la regia di Paolo Logli.

Già padre di Alessandro Leon e Francesco, avuti dalla prima moglie Chiara Giordano, Raoul Bova ha poi conosciuto la Morales dalla quale ha avuto altre due figlie, Luna e Alma.

