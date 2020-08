Tiziano Ferro adotta un cane dopo la morte di Beau: "Così aiutiamo un altro angelo"

"Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa con noi. La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau, e aiutare un altro angelo". Lo scrive su Instagram Tiziano Ferro, spiegando che "Jake era amico di Beau in canile, ed e` un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore. Caro Jake, basta canile per te...me lo ha detto Beau".

