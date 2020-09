Georgina a Venezia dimentica l'etichetta attaccata alla giacca: la gaffe fa il giro del web

Georgina Rodriguez incanta la Mostra del Cinema di Venezia ma commette una gaffe che sta facendo il giro del web.

La compagna di Cristiano Ronaldo, infatti, è giunta al Festival vestita di bianco, ma senza accorgersi minimamente dell'etichetta ancora attaccata alla giacca. Il particolare non è di certo sfuggito specialmente ai fotografi che hanno immortalato la modella. La Rodriguez è giunta a Venezia per partecipare alla prima del film di Pedro Almodovar, “The Human Voice”. Un cortometraggio in lingua inglese con protagonista l’attrice Tilda Swinton.

