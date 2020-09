"Le pietre parlano", torna il programma dedicato alla Chiesa delle origini a Roma

Torna su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) "Le pietre parlano", l’affascinante viaggio alla scoperta della Chiesa delle origini nella città di Roma, attraverso le location archeologiche che legano le vicende della comunità cristiana a quelle del potere imperiale.

In onda in quattro puntate, sabato in prima serata a partire dal 19 settembre. Il programma è ideato da Alessandro Sortino, scritto con Claudia Benassi.

Le prime due puntate sono dedicate all’affermarsi della identità cristiana all’interno delle comunità ebraiche, alla nascita delle prime chiese domestiche, all’arrivo degli apostoli San Paolo e San Pietro e al loro martirio sotto Nerone, mentre la terza e la quarta, inedite, svelano le vicende della Chiesa di Roma negli anni che vanno da Vespasiano a Traiano.

