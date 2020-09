Benessere, è la settimana dello Shiatsu: un milione e mezzo di italiani lo hanno provato

Circa 6 milioni di italiani beneficiano di trattamenti manuali, di questi quasi un milione e mezzo hanno provato lo Shiatsu e circa 600 mila ne fanno uso abitualmente. Tra le varie discipline del benessere lo Shiatsu è il rimedio antistress preferito dagli italiani (19% delle preferenze). A scoprire i benefici questa disciplina, che integra i saperi dell’antica filosofia orientale con le più attuali visioni scientifiche (ad esempio quella della psiconeuroendocrinoimmunologia) è dedicata una settimana, dal 18 al 25 settembre.

L’evento, giunto alla nona edizione, ha per tema quest’anno «Le cure del futuro», come spiega la FISieo (Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori) un modo per sottolineare come gli operatori Shiatsu siano protagonisti di un processo di cambiamento ed evoluzione sociale su un argomento fondamentale come la «salute» e, di conseguenza, l'approccio integrato alla cura.

«Il presente e il futuro delle cure - evidenzia Renato Zaffina, presidente FISieo - si basano sulla Medicina Integrata in cui varie discipline, alla pari, ognuna nel proprio ambito, operano in sinergia. In questa visione complessiva lo Shiatsu rivela tutte le sue potenzialità, basate sul contributo pratico, metodologico, culturale, di esperienze e di idee, che può fornire per sviluppare un concetto di cura realmente centrato sulla persona». «Lo shiatsu - aggiunge Nadia Simonato, responsabile della settimana - è una delle professioni focalizzate sulla cura alla persona, promuove una visione della salute che non è un semplice stato di benessere ma un divenire, un continuum di salute nell’arco della vita». Il programma prevede studi aperti dei professionisti iscritti al Registro Operatori Shiatsu FISieo ( oltre 500). Su prenotazione sarà possibile richiedere un trattamento gratuito con modalità idonee anti-Covid (fisieo.it/schede-15-professionisti). Inoltre, scuole aperte, due eventi, il 18 e il 25 settembre, in modalità online con la partecipazione di esperti e dal 19 al 24 settembre, tutte le sere dalle 18 alle 19 dirette video al link settimanadelloshiatsu.it/dirette-video/.

