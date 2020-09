Su Rai Gulp tornano le avventure di "Vita da giungla: alla riscossa"

Arriva in prima visione su Rai Gulp la terza stagione di «Vita da giungla: alla riscossa». Da lunedì 21 settembre, alle 12.35, vanno in onda i nuovi episodi dell’amato cartone animato, che si basa sul film di animazione «Vita da giungla - Operazione tricheco».

La serie segue le strambe avventure di Maurice, pinguino adottato da una tigre e convinto di essere un agguerrito e scattante felino, e del suo figlioletto adottivo Junior, un pesce tigre che sguazza fiducioso nella sua ampolla. Insieme al resto della Squadra della Giungla, padre e figlio si lanciano con coraggio nelle missioni più incredibili per preservare il difficile equilibrio tra le diverse tribù di animali e correre in soccorso a chiunque chieda loro aiuto.

Il tempo libero è dedicato a spedizioni di caccia, ripittura quotidiana delle strisce di Maurice, lezioni di addestramento e insegnamenti alle giovani generazioni che rappresentano il futuro della giungla. Le serie precedenti hanno vinto numerosi premi, tra cui il prestigioso Kids Emmy Award per la migliore animazione nel 2014, due Pulcinella Awards a Cartoons on the Bay nel 2012 e 2014, e due Kidscreen Awards nel 2013 e 2014.

