Gf Vip, Elisabetta Gregoraci risponde a Briatore: "Non mi vergogno di essere qui"

Elisabetta Gregoraci torna a far parlare di sé al Grande Fratello Vip e non le manda a dire all'ex marito Flavio Briatorie.

Durante la diretta di venerdì sera del reality, Elisabetta ha letto alcuni stralci dell'intervista rilasciata dall'ex Briatore al Fatto Quotidiano. “Io qua vomito tutto..”, ha reagito subito Elisabetta dopo la lettura delle prime risposte di Briatore. "Io ho sempre lavorato anche quando ero la signora Briatore. Non mi vergogno di essere qui con questi ragazzi fantastici, se ne facesse una ragione".

"Se vuole essere autonoma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo", aveva detto l'imprenditore. E ancora: "Non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere", chiaro riferimento alla sua partecipazione al programma.

La showgirl ha potuto leggere ogni singola dichiarazione, ribattendo punto per punto: “Quando ci siamo lasciati non ho mai preteso le sue cose – ha detto parlando con Alfonso Signorini – come la casa in Sardegna o a Montecarlo. Anzi, io ho diritto a 15 giorni di vacanza con mio figlio e invece di andare in albergo ha risparmiato anche dei soldi visto che siamo stati in Sardegna”.

"Mi sono anche trattenuta, sono stata una signora per anni", ha detto. Poi la showgirl ha lanciato una stoccata all’ex marito: "Mi dispiace per questa intervista perché in tutti questi anni io sono stata zitta e non ho mai detto niente contro di lui. Fosse anche per andare a tagliare i nastri io non mi vergogno. Signori si nasce, non si diventa".

