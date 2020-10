Ballando con le Stelle, Alessandra Mussolini in ospedale: cosa è successo in sala prove

Piccolo incidente in sala prove per Alessandra Mussolini, durante la preparazione della prossima esibizione a Ballando con le Stelle, su Rai 1. La concorrente del reality adesso sta bene, ma vediamo cosa è successo.

L'ex parlamentare è stata portata in ospedale con il naso sanguinante. A spiegare bene come sia andata è stato il maestro in coppia con lei, Maykel Fonts, in un video su Instagram. La coppia, nel tardo pomeriggio, era attesa a La Vita in Diretta ma ha dovuto dare forfait all'ultimo minuto per l'incidente.

Maykel Fonts ha rassicurato i fan raccontando l'accaduto. "Le stavo spiegando una mossa e lei si è spostata da dietro - ha detto -, io non l'ho vista e le ho dato una botta. Per fortuna non è successo niente di grave. Sono cose che succedono spesso quando si fa questo lavoro e lei lo sta facendo con impegno".

Alessandra Mussolini, dopo il colpo al volto, ha iniziato a perdere molto sangue. Nel timore si trattasse di una frattura, è stata portata con urgenza in ospedale per gli accertamenti di rito. Lei stessa, dalla clinica, ha fatto sapere che non c'erano fratture. "Non c'è niente di rotto, ho fatto la tac e il naso è okey. Ho sbagliato, mi sono messa dietro a Maykel durante la coreografia e c'è stato questo colpo. Solo dolore e molto sangue uscito ma non ho nulla di rotto". Nonostante lo spavento e l'emorragia Alessandra Mussolini ha trovato il modo di scherzare sull'accaduto. "Sei contento che non ballo? Se in accordo con qualche giurato?".

© Riproduzione riservata