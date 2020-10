Grande Fratello Vip, come è andata tra Adua e Tommaso Zorzi

Tra Adua e Tommaso Zorzi c'è stato uno scontro all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Prima di iniziate la puntata, infatti, l'attrice aveva confidato a Zorzi la presunta omosessualità di Massimiliano Morra. Durante la diretta, però, ha negato tutto.

I due si sono appartati in veranda e hanno affrontato l'argomento ma la verità ancora non emerge. Tommaso ha colto la palla al balzo quando Adua si è spostata da sola in veranda ed è iniziata la discussione.

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, tra Adua e Tommaso c'è stato uno scontro per via di alcune confidenze sull'omosessualità di Morra, poi negate dall'attrice. “Tu ammetti sempre un pezzettino alla volta. Prima non ci siamo mai visti, poi non ci siamo mai parlati...”, le recrimina Zorzi.

Adua però non controbatte e ammette: "È vero, ci siamo incontrati". In effetti i due si sono incontrati prima della puntata in albergo e tra una parola e l'altra era venuta fuori la confidenza sull'ex fidanzato di Adua. L'attrice in puntata ha negato l'incontro, ma davanti a Zorzi ammette di aver detto una bugia: “Posso dire come è andata visto che sono passata per una bugiarda patologica? Mi sono trovata in prima serata e ho gestito male la cosa. Quindi ho detto una bugia”.

La verità però non è chiara, rimangono ancora dei dubbi su come siano andate realmente le cose. "Mi hai chiesto se io e Massimiliano eravamo stati insieme e poi hai detto 'lo sanno tutti che è..'.", afferma Adua. "Non è vero che sono venuto da te a dirti 'lo sanno tutti che è gay'. Io nemmeno lo conoscevo, ti pare che entro e dico una cosa così?", ribatte Tommaso.

Alla fine Adua decide di chiudere l'argomento: “Sono stanca, ti prego di capirmi e non voglio più parlare di questa cosa. Ti chiedo solo scusa per aver detto che non c’eravamo visti in albergo”.

© Riproduzione riservata