Elisabetta Gregoraci pronta a lasciare il Grande Fratello Vip dopo la soffiata di Brosio

Fulmine a ciel sereno dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci è pronta a lasciare il reality. La notizia arriva dopo che l'ex moglie di Briatore ha scoperto che il programma andrà avanti fino a febbraio.

"Febbraio? Io me ne vado prima, a Natale devo stare con mio figlio", ha commentato lasciando sgomenti gli altri concorrenti. La soffiata è arrivata alle orecchie della Gregoraci da Paolo Brosio, nonostante gli fosse stato imposto il silenzio assoluto. La conduttrice non ha gradito la novità.

Secondo quanto previsto, la trasmissione all'interno della Casa più spiata d'Italia avrebbe dovuto concludersi il 4 dicembre. Ma adesso arriva una nuova data da Paolo Brosio che molto probabilmente dovrà fare i conti con il Grande Fratello.

Sono in corso, infatti, verifiche per capire e e quali provvedimenti prendere nei confronti di Brosio per aver rivelato una notizia che doveva rimanere segreta.

