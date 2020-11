Riparte la scuola di "Amici", Lorella Cuccarini e Arisa new entry d'eccezione

New entry d’eccezione nel cast di Amici di Maria De Filippi, la scuola del talento che inaugura oggi alle 14.10 su Canale 5 la ventesima edizione: Lorella Cuccarini e Arisa andranno ad arricchire il corpo docente, affiancando rispettivamente Alessandra Celentano e Veronica Peparini per il ballo e Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il canto.

Quanti e quali saranno gli allievi che grazie al loro talento e alle loro capacità riusciranno ad assicurarsi un banco nella nuova classe del talent show? I ragazzi che entreranno nella scuola di Amici vivranno 24 ore su 24 negli studi Titanus Elios in Roma, nel pieno rispetto delle regole anti-Covid: già sottoposti a quarantena, saranno monitorati costantemente attraverso tamponi molecolari.

Oltre agli speciali del sabato pomeriggio su Canale5 condotti da Maria De Filippi, Amici raddoppia: da lunedì 16 novembre al via su Italia1 il racconto della scuola in una striscia quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19.

Il programma è ideato e condotto da Maria De Filippi e scritto con Mauro Monaco, Fabio Pastrello, Raffaella Mennoia, Giovanni Filippetto e Michele Perna. Produttore esecutivo Paola di Gesu. Produce Fascino P.g.t. per Mediaset. Firma la regia Andrea Vicario.

