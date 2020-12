Moda, è morto a 98 anni Pierre Cardin

E’ morto all’età di 98 anni Pierre Cardin, il grande stilista francese e una delle più famose icone della moda di tutti i tempi. Pietro Costante Cardin, questo il suo nome di battesimo, era nato a Sant'Andrea di Barbarana (Treviso), nel 1922, ma cresciuto in Francia dall’età di due anni, dopo che i genitori all’avvento del fascismo avevano deciso di lasciare l’Italia.

Nel 1959 Cardin è stato il primo stilista ad aprire in Giappone un negozio d'alta moda. Noto per il suo stile d'avanguardia ispirato all'era spaziale. Preferisce forme e motivi geometrici spesso ignorando le forme femminili. Progredì nella moda unisex, qualche volta sperimentale e non sempre pratica. Nel 1954 introdusse il "bubble dress", il vestito a bolle.

© Riproduzione riservata