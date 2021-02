Telefonia mobile, rete in tilt. Principali problemi su WindTre

Telefonia mobile in tilt nelle prime ore della serata di oggi (3 febbraio 2021) per la maggior parte dei clienti italiani. I problemi più consistenti si sono registrati pe ri clienti WindTre ma in molti anche di altre compagnie, come Vodafone, Tim e Iliad, hanno lamentato disservizi. Al momento, a quanto sembra, i clienti ad essere più impattati dai problemi sono stati quelli del gestore arancione (Wind Tre) e dei gestori virtuali che si appoggiano a questa rete (Fastweb, Postemobile, ecc). I clienti degli altri operatori avrebbero avuto problemi proprio nel telefonare ad altri clienti Wind Tre. Ma c'è anche hi ha lamentato problemi nella connessione Internet alla rete cellulare, segno che probabilmente i problemi non riguardavano solo le telefonate verso altri gestori. Il problema si sarebbe riverberato anche sulla rete fissa della Wind ma, in questo caso, le segnalazioni di problemi sarebbero state inferiori rispetto alla rete mobile. Al momento nessun gestore è intervenuto per segnalare la natura tecnica del guasto e i tempi di risoluzione, neanche sui canali social molto spesso utilizzati dai gestori telefonici per questa tipologia di comunicazioni, tranne Vodafone che ha segnalato un intervento tecnico a Milano che, però, è stato già risolto.

