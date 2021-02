Exploit di gazzettadelsud.it: +63% rispetto al mese scorso

I dati diffusi da Prima Online Comunicazione, sulla base delle rilevazioni di ComScore (società di riferimento a livello globale per il settore pubblicitario e per gli analisti finanziari), evidenziano una straordinaria performance dei due siti d’informazione della Società Editrice Sud: in particolare Gazzetta del Sud Online ha registrato un incremento del 63% rispetto al mese scorso, mentre il sito del Giornale di Sicilia ha fatto un balzo del 21% scalando la graduatoria dal 46° al 32° posto (6,7 mln di visitatori unici e 32 mln di pagine viste).

Nel dettaglio, Gazzettadelsud.it passa dall’88° al 54° posto della classifica “Top 100 informazione online” con 4,2 milioni di visitatori unici (2,6 milioni a dicembre 2020) e 20 milioni di pagine viste (9 milioni nel mese precedente). I risultati di Gazzettadelsud.it, che vanno al di là di ogni più rosea previsione, e di Gds.it, che si conferma tra i primi siti regionali italiani, premia il crescente impegno sul fronte dell’informazione digitale della SES, oggi il più importante network editoriale del Meridione d’Italia con i quotidiani cartacei Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia. Un impegno a tutto tondo quello della Società Editrice Sud, che dal 1952, anno in cui fu creata dal cav. Uberto Bonino, fa proprio dell’attenzione al territorio della Sicilia e della Calabria uno dei suoi princìpi cardine.

L’ambizioso progetto multimediale coinvolge oltre ai due siti web (leader delle news online in Sicilia e Calabria), le reti televisive Rtp e GdS TV di Messina e Tgs di Palermo e le radio Antenna dello Stretto di Messina e Rgs di Palermo.

