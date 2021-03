Chi è Wu Lien-teh, l'inventore della mascherina al quale Google dedica il doodle

Google dedica il doodle di oggi a Wu Lien-teh, nato esattamente 142 anni fa, considerato il principale fautore dell'uso delle maschere di protezione contro agenti patogeni, e in particolare l'inventore della maschera facciale in cotone idrofilo.

Wu Lien-teh, medico malese di origini cinesi nato il 9 marzo del 1879 a Penang (città in cui morì nel 1960), è noto anche per il suo impegno nella sanità pubblica della Repubblica di Cina all'inzio del '900 e in particolare, per la lotta alla peste che imperversò nella Manciuria del 1910-1911. Proprio in quel periodo Wu identificò la forma polmonare della malattia e mise a punto delle misure contenitive per la sua diffusione tramite via aerea.

Wu, inoltre, fu il primo studente di medicina di origine cinese a studiare all'Università di Cambridge e fu anche il primo malese nominato per il Premio Nobel per la fisiologia o la medicina nel 1935.

© Riproduzione riservata