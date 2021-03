Renato Zero riceve il vaccino e posta la foto sui social: "Viva la vita"

«Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!». Lo scrive su facebook Renato Zero postando anche una foto in cui si mostra mentre gli iniettano la dose di vaccino nel braccio. Il post è stato rilanciato sui social e dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che scrive «Grande Renato Zero».

