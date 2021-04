Papa Francesco: maggio mese del Rosario contro la pandemia, 30 santuari coinvolti

Il mese di maggio sarà dedicato a una maratona di preghiera dal tema «Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio (At 12,5)». L’iniziativa - per «vivo desiderio» di Papa Francesco - coinvolgerà in modo speciale tutti i Santuari del mondo, «perché si facciano promotori presso i fedeli, le famiglie e le comunità della recita del Rosario per invocare la fine della pandemia». Lo rende noto il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuoca Evangelizzazione.

Trenta Santuari rappresentativi, sparsi in tutto il mondo, guideranno la preghiera mariana, che verrà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore 18 (ora di Roma ) ogni giorno. Papa Francesco aprirà questa grande preghiera il 1* maggio e la concluderà il 31 maggio.

