Ma si dice "il Pfizer" o "lo Pfizer"? La pronuncia corretta

In questi mesi capita di sentire il termine Pfizer preceduto in alternanza dagli articoli "lo" o "il". Ma qual è l'uso corretto? Se si tiene conto della pronuncia in inglese di "pfizer" ([fˈa͡ɪzə], [fˈa‍ɪzə], [f_ˈaɪ_z_ə] ovvero "faizer") necessariamente l'articolo da utilizzare è "il".

L'uso di "lo" è giustificabile soltanto se si italianizza il termine "pfizer" pronunciando la "p": pur non esistendo in italiano il nesso consonantico "pf", è spontaneo linguisticamente utilizzarlo come “pn” e “ps” che richiedono l’articolo “lo” (lo pseudonimo, lo pneumatico, lo psicologo, lo psicopatico).

