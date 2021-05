Prove di ballo per Elodie sulle note di "Own It": il video fa impazzire il web

Fisico statuario, body nero, calze a rete, ginocchiere e tacchi a spillo. Elodie ha infiammato i social postando sul suo profilo Instagram un video in cui si esibisce durante una lezione di danza sulle note di "Own it" di Ella Mai. "Dance class" ha scritto la cantante di "Guaranà" a corredo del post.

Una performance da urlo che ha scatenato i fan.

Elodie dà prova di abilità e sensualità durante le prove in sala da ballo con il suo coreografo Giammarco. La lezione postata sui social potrebbe essere un indizio su qualche novità in arrivo per la cantante. Un'abilità da performer sul palcoscenico che ha già mostrato.

Dopo l'esordio ad "Amici 15", Elodie ha partecipato due volte a Sanremo, nel 2017 e 2020, mentre nell'ultima edizione è stata co-conduttrice a fianco di Amadeus conquistando il pubblico con un mash-up inedito, tra suoi brani e grandi successi internazionali e italiani (da "Vogue" di Madonna a "Rumore" di Raffaella Carrà), condito da sensuali coreografie.

